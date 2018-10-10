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Транспорт и связь 10.10.2018 19:30

Daewoo Bus Kazakhstan планирует наладить экспорт автобусов в Азербайджан

ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan" намерено в 2019 году в три раза увеличить производство автобусов - до 300-400 в год, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" заместитель генерального директора предприятия Марат Макишев.

"В прошлом году мы выпустили порядка 120 автобусов, в этом году планируем 210 автобусов. В следующем году планируем 300-400 автобусов", - сказал он.

Рост выпуска продукции, по его словам, произойдет благодаря поддержке правительства Казахстана и осуществлению государственной комплексной программы развития автобусных парков общественного транспорта.

"В этом году мы подписали документы на поставки новых автобусов в Атырау и Семей. На сегодняшний день ведем переговоры с Костанаем, Таразом и Туркестанской областью. Есть потребность в новых автобусах и в Семее, и в Усть-Каменогорске", - уточнил М.Макишев.

Мощность предприятия составляет 1200 автобусов в год, напомнил он. "Пока наше предприятие загружено порядка на 20%. Если комплексная программа заработает в полном объеме, и мы выйдем на выпуск 500 единиц транспорта в год - это уже будет хороший результат", - считает М.Макишев.

Предприятие строит планы и по экспорту своей продукции. "Мы работаем над тем, чтобы поставлять наши автобусы в Россию, Азербайджан, Таджикистан и на другие рынки в СНГ. Сейчас мы внедрили Евро-5, начали устанавливать систему ГЛОНАСС, чтобы поставлять автобусы в РФ. И в прошлом году первые два таких автобуса поставили. Открыли дилерские центры свои. Сейчас отрабатываем потребности в РФ", - рассказал М.Макишев.

Также в планах компании - возобновление производства автобусов на газе, которое пришлось приостановить из-за снижения спроса в Алма-Ате. "Мы ведем переговоры с "КазТрансГаз онiмдерi" (входит в АО "КазТрансГаз"), компанией, которая занимается установкой заправочных станций и поставкой газа. Они согласны нас поддержать", - сообщил замгендиректора Daewoo Bus Kazakhstan.

Производство по сборке автобусов Daewoo было запущено в Семее (бывший Семипалатинск, Восточно-Казахстанская область) в 2007 году на базе ТОО "Семипалатинский автосборочный завод" (СемАЗ). По данным официального сайта Daewoo Bus Kazakhstan, учредителями предприятия на паритетной основе являются СемАЗ, входящий в холдинг "Вираж" и корейская Daewoo Bus Global Corporation.

Инвестиции в СП составили $5 млн. Создание данного предприятия позволило привлечь в экономику республики иностранные инвестиции на сумму $2,5 млн. долларов. Завод стал первым в Казахстане автосборочным предприятием полного цикла, включающим не только сборку кузовов, узлов и агрегатов из импортируемых машинокомплектов, но и сварку, окраску кузовов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВТОБУСЫ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]