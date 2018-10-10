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Внутренняя политика 10.10.2018 19:45

Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии Центральной военной ветеринарной лаборатории

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в среду принял участие в открытии Центральной военной ветеринарной лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В лаборатории исследуются пищевых продуктов растительного, животного и неорганического происхождения, поставляемых для личного состава азербайджанской армии. В специально отведенных помещениях проводятся физико-химические, бактериологические, радиологические и токсикологические исследования продуктов, контролируется их пригодность и соответствие стандартам качества», - отмечается в информации.
З.Гасанов также осмотрел хранилища, построенные на территории Центральной вещевой базы и Центрального продовольственного склада, и эталонные образцы продовольственного и вещевого имущества, предназначенного для личного состава азербайджанской армии.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЛАБОРАТОРИЯ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]