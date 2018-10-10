Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии Центральной военной ветеринарной лаборатории

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в среду принял участие в открытии Центральной военной ветеринарной лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В лаборатории исследуются пищевых продуктов растительного, животного и неорганического происхождения, поставляемых для личного состава азербайджанской армии. В специально отведенных помещениях проводятся физико-химические, бактериологические, радиологические и токсикологические исследования продуктов, контролируется их пригодность и соответствие стандартам качества», - отмечается в информации.

З.Гасанов также осмотрел хранилища, построенные на территории Центральной вещевой базы и Центрального продовольственного склада, и эталонные образцы продовольственного и вещевого имущества, предназначенного для личного состава азербайджанской армии.

Н.Аббасова