Власти Шри-Ланки опровергли планы создания Китаем военной базы в порту Хамбантота

Власти Шри-Ланки назвали неверными заявления США о том, что Китай может создать базу передового развертывания в порту Хамбантота, который ранее был передан в аренду китайской компании, сообщают в среду западные СМИ.

По словам премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, в районе порта Хамбантота не будет военного присутствия КНР, это власти страны довели до сведения госдепартамента США.

На прошлой неделе вице-президент США Майе Пенс заявил, что порт Хамбантота "вскоре может стать продвинутой военной базой для развивающегося китайского флота".

В 2017 году КНР и Шри-Ланка договорились о передаче в аренду китайской компании порта Хамбантота на южном побережье острова.

В конце июля этого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не стремится господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе, но в то же время он не даст какой-либо другой державе занять главенствующие позиции в этой части планеты.