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Дальнее зарубежье 10.10.2018 22:33

Власти Шри-Ланки опровергли планы создания Китаем военной базы в порту Хамбантота

Власти Шри-Ланки назвали неверными заявления США о том, что Китай может создать базу передового развертывания в порту Хамбантота, который ранее был передан в аренду китайской компании, сообщают в среду западные СМИ.

По словам премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, в районе порта Хамбантота не будет военного присутствия КНР, это власти страны довели до сведения госдепартамента США.

На прошлой неделе вице-президент США Майе Пенс заявил, что порт Хамбантота "вскоре может стать продвинутой военной базой для развивающегося китайского флота".

В 2017 году КНР и Шри-Ланка договорились о передаче в аренду китайской компании порта Хамбантота на южном побережье острова.

В конце июля этого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не стремится господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе, но в то же время он не даст какой-либо другой державе занять главенствующие позиции в этой части планеты.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, КИТАЙ, ПОРТ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]