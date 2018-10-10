Власти Шри-Ланки опровергли планы создания Китаем военной базы в порту Хамбантота

Власти Шри-Ланки назвали неверными заявления США о том, что Китай может создать базу передового развертывания в порту Хамбантота, который ранее был передан в аренду китайской компании, сообщают в среду западные СМИ.
По словам премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, в районе порта Хамбантота не будет военного присутствия КНР, это власти страны довели до сведения госдепартамента США.
На прошлой неделе вице-президент США Майе Пенс заявил, что порт Хамбантота "вскоре может стать продвинутой военной базой для развивающегося китайского флота".
В 2017 году КНР и Шри-Ланка договорились о передаче в аренду китайской компании порта Хамбантота на южном побережье острова.
В конце июля этого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не стремится господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе, но в то же время он не даст какой-либо другой державе занять главенствующие позиции в этой части планеты.
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