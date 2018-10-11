Профильный комитет рекомендует парламенту Азербайджана утвердить СРП по блоку D230

Парламентский комитет по природным ресурсам, энергетики и экологии рекомендует Милли Меджлису (парламенту) Азербайджана ратифицировать соглашение о разведке, разработке и долевому распределению добычи с перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте.
"Такое решение было принято на заседании комитета в четверг", - сообщил собеседник агентства.
Площадь контрактной территории составляет 3197 кв. км. Здесь до сих пор не проводились разведочные работы.
Ранее компания BP сообщила, что в зависимости от того, когда контракт будет ратифицирован в Милли Меджлисе, сейсмические работы на блоке планируется начать в I-ом полугодии 2019 года.
Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP 26 апреля 2018 года подписали контракт типа PSA на совместную разведку перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия.
Долевое участие сторон в соглашении паритетное: SOCAR (50%), BP (50%). BP будет выполнять функцию оператора при реализации начальной рабочей программы по проекту.
Глубина воды на указанном блоке варьируется от 150 до 700 метров, глубина продуктивных пластов составляет 3000-3500 метров.
Это неизученная ранее территория, расположенная в северной части азербайджанского сектора Каспия. Для SOCAR блок D230 считается перспективным с точки зрения обнаружения запасов нефти.
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