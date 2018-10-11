Уровень защищенности общего рынка ЕАЭС падает из-за борьбы надзорных органов стран союза - министр ЕЭК

Защита внутреннего рынка ЕАЭС от импортной продукции страдает в результате борьбы надзорных органов стран союза друг с другом, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко.

"Мы сегодня увлеклись тем, чтобы доказать друг другу, кто может, а кто не может поставлять молоко или какой-то вид продукции. А в это время рынок полностью захвачен теми, кто поставляет с внешнего контура", - сказал В.Назаренко на секции в рамках V Форума регионов Белоруссии и России, проходящем в Могилеве в четверг.

Он констатировал, что, борясь между собой, надзорные структуры стран ЕАЭС "показывают свои мощные плечи, останавливают друг друга, и в это время открыли дорогу импорту беспредельно".

Министр ЕЭК заявил, что уровень защищенности общего рынка ЕАЭС из-за подобных действий "стал в десять раз хуже", отметив, что в рамках ЕАЭС необходимо активнее решать этот вопрос.