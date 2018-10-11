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11.10.2018 20:10

Вице-президент США предостерегает страны Латинской Америки от тесных отношений с КНР

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что странам Латинской Америки следует воздержаться от углубления экономических отношений с Китаем.

Такие заявления прозвучали в Вашингтоне на встрече М.Пенса с лидерами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, а также с министром иностранных дел Мексики.

"Я обращаюсь ко всем нациям, чьи представители присутствуют здесь сегодня. Я обращаюсь от лица администрации США в то время, как вы выстраиваете коммерческие отношения с другими нациями - такими, как Китай. Мы призываем вас стремиться к прозрачности (в ходе построения отношений с КНР - ИФ), а также следить за вашими и нашими интересами в долгосрочной перспективе", - сказал вице-президент.

По данным СМИ, целью этой встречи стало обсуждение проблемы иммиграции в США, которую американский президент Дональд Трамп оценивает в качестве важнейшей. Вице-президент США, в частности, заявил, что Вашингтон готов принимать иммигрантов из государств региона лишь в том случае, если они пересекают американскую границу на законных основаниях.

СМИ напоминают, что в последнее время Китай усилил сотрудничество со странами Латинской Америки с целью получения природных ресурсов, опережая в этой сфере Соединенные Штаты.

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Тэги: США, ЛАТАМЕРИКА, КИТАЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]