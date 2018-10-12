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Оборона 12.10.2018 09:14

Баку и Ташкент подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год

План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год подписан в Ташкенте между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Документ подписали министры обороны Азербайджана Закир Гасанов и Узбекистана Абдусалом Азизов на встрече, состоявшейся в рамках проходящего в Ташкенте заседания Совета министров обороны государств–участников СНГ.

А.Азизов отметил интерес оборонных ведомств двух стран к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

"На встрече стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития совместного сотрудничества в сфере обороны и военного образования, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении", - отмечается в сообщении.

Узбекистан планирует проведение совместных с Азербайджаном мероприятий по обмену опытом в сфере военного образования. Также было подчеркнуто намерение узбекских военных специалистов наблюдать за международными учениями, проводимыми на территории Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]