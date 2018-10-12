Баку и Ташкент подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год

План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год подписан в Ташкенте между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
Документ подписали министры обороны Азербайджана Закир Гасанов и Узбекистана Абдусалом Азизов на встрече, состоявшейся в рамках проходящего в Ташкенте заседания Совета министров обороны государств–участников СНГ.
А.Азизов отметил интерес оборонных ведомств двух стран к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
"На встрече стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы развития совместного сотрудничества в сфере обороны и военного образования, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении", - отмечается в сообщении.
Узбекистан планирует проведение совместных с Азербайджаном мероприятий по обмену опытом в сфере военного образования. Также было подчеркнуто намерение узбекских военных специалистов наблюдать за международными учениями, проводимыми на территории Азербайджана.
Р.Бабаев
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