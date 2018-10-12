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ТЭК 12.10.2018 17:13

Азербайджан будет применять уголовную ответственность за угрозу безопасности морских платформ

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие применение наказания за создание угроз безопасности морских стационарных платформ, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статьи 219-2, включенной в УК, незаконная установка на стационарных платформах конструкций или веществ, направленных на уничтожение платформ или же создание угрозы их безопасности, будут караться наказанием в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме этого, виновные в незаконном захвате с применением угрозы или силы стационарной платформы с дальнейшим осуществлением незаконного контроля на ней, могут быть приговорены к 8-10 годам лишения свободы.

Р.Бабаев

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Тэги: МОРЕ, ПЛАТФОРМЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]