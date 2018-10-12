Азербайджан будет применять уголовную ответственность за угрозу безопасности морских платформ

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял в пятницу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие применение наказания за создание угроз безопасности морских стационарных платформ, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно статьи 219-2, включенной в УК, незаконная установка на стационарных платформах конструкций или веществ, направленных на уничтожение платформ или же создание угрозы их безопасности, будут караться наказанием в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Кроме этого, виновные в незаконном захвате с применением угрозы или силы стационарной платформы с дальнейшим осуществлением незаконного контроля на ней, могут быть приговорены к 8-10 годам лишения свободы.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»