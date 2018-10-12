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Дальнее зарубежье 12.10.2018 21:02

Мир в Афганистане важен для обеспечения безопасности Центральной Азии - премьер Таджикистана

Стабильность и безопасность в Центральной Азии зависят от ситуации в Афганистане, заявил в пятницу на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС) в Душанбе премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

По его словам, Таджикистан не раз заявлял, что налаживание мирного процесса в Афганистане является ключевым фактором обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

"К сожалению ситуация в Афганистане остается крайне сложной и напряженной. Усилия международного сообщества в решении афганской проблемы все еще не дали ощутимых результатов. В этой связи считаем необходимым продолжить работу по возрождению здоровой социально-экономической жизни Афганистана, как одной из важных составляющих стабилизации в этой соседней стране", - сказал К.Расулзода.

"В этом деле важным также является вовлечение Афганистана в процессы региональной интеграции посредством укрепления с ним экономических и торговых отношений", - отметил таджикский премьер.

Членами ШОС являются Индия, Китай, Казахстан, Россия, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия, партнерами по диалогу - Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН-, ПРЕМЬЕР, АФГАНИСТАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]