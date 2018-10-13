В ООН считают Австралию ответственной за ситуацию в лагерях мигрантов в Папуа-Новой Гвинее и Науру

Австралия несет ответственность за проблемы с медико-санитарной обстановкой в лагерях для нелегальных иммигрантов в Папуа-Новой Гвинее и в Республике Науру, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
По данным УВКБ, австралийские власти не справляются с оказанием медицинских услуг в лагерях на должном уровне.
"УВКБ ООН не согласно с позицией правительства Австралии, которое считает, что подобные случаи (с медицинским обеспечением в лагерях - ИФ) имеют значение только для (властей - ИФ) Папуа-Новой Гвинеи и Науру", - приводят СМИ слова представителя УВКБ.
"Австралия несет ответственность в соответствии с международным правом за тех мигрантов, которые оказались под ее защитой", - говорится в заявлении.
Власти Австралии в течение долгого времени направляли иммигрантов в специальные центры, расположенные в Папуа-Новой Гвинее и Науру,
В ноябре 2016 года США и Австралия договорились о переселении в Соединенные Штаты беженцев из этих миграционных центров. Согласно договоренностям, США должны были принять 1250 беженцев, которые просят убежища, но впоследствии сделка была раскритикована нынешним президентом США Дональдом Трампом.
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