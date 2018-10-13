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Дальнее зарубежье 13.10.2018 10:20

В ООН считают Австралию ответственной за ситуацию в лагерях мигрантов в Папуа-Новой Гвинее и Науру

Австралия несет ответственность за проблемы с медико-санитарной обстановкой в лагерях для нелегальных иммигрантов в Папуа-Новой Гвинее и в Республике Науру, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По данным УВКБ, австралийские власти не справляются с оказанием медицинских услуг в лагерях на должном уровне.

"УВКБ ООН не согласно с позицией правительства Австралии, которое считает, что подобные случаи (с медицинским обеспечением в лагерях - ИФ) имеют значение только для (властей - ИФ) Папуа-Новой Гвинеи и Науру", - приводят СМИ слова представителя УВКБ.

"Австралия несет ответственность в соответствии с международным правом за тех мигрантов, которые оказались под ее защитой", - говорится в заявлении.

Власти Австралии в течение долгого времени направляли иммигрантов в специальные центры, расположенные в Папуа-Новой Гвинее и Науру,

В ноябре 2016 года США и Австралия договорились о переселении в Соединенные Штаты беженцев из этих миграционных центров. Согласно договоренностям, США должны были принять 1250 беженцев, которые просят убежища, но впоследствии сделка была раскритикована нынешним президентом США Дональдом Трампом.

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Тэги: ООН, АВСТРАЛИЯ, ИММИГРАНТЫ, ЛАГЕРЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]