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Регион 13.10.2018 09:27

Турецко-российское соглашение по Идлибу помогло сохранить десятки тысяч жизней, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу отметил важность турецко-российского соглашения о создании демилитаризованный зоны в сирийской провинции Идлиб и подчеркнул, что оно сохранило множество жизней.

"Достигнутая нами стабильность в Идлибе спасла от смерти десятки тысяч человек, миллионы людей были спасены от нищеты", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Также турецкий лидер выразил уверенность, что действующий мировой порядок уже рушится, и указал на необходимость реформирования ООН.

"Турция неизменно заявляет о необходимости реформирования ООН, в особенности Совета Безопасности. В основе нашего призыва, сформулированного тезисом "Мир больше пяти" (стран - постоянных членов СБ ООН - ИФ), лежит требование справедливости", - сказал он.

17 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Р.Т.Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

Минобороны Турции в минувшую среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, РОССИЯ, ИДЛИБ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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