Турецко-российское соглашение по Идлибу помогло сохранить десятки тысяч жизней, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу отметил важность турецко-российского соглашения о создании демилитаризованный зоны в сирийской провинции Идлиб и подчеркнул, что оно сохранило множество жизней.
"Достигнутая нами стабильность в Идлибе спасла от смерти десятки тысяч человек, миллионы людей были спасены от нищеты", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.
Также турецкий лидер выразил уверенность, что действующий мировой порядок уже рушится, и указал на необходимость реформирования ООН.
"Турция неизменно заявляет о необходимости реформирования ООН, в особенности Совета Безопасности. В основе нашего призыва, сформулированного тезисом "Мир больше пяти" (стран - постоянных членов СБ ООН - ИФ), лежит требование справедливости", - сказал он.
17 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Р.Т.Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.
Минобороны Турции в минувшую среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны Азербайджана
Ереван препятствует созданию диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, заявили в Баку
В парламенте Азербайджана осудили визит Журовой в Нагорный Карабах
Цена Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября
Казахстан в январе-сентябре увеличил добычу нефти на 6,6%, газа - на 0,2%
В ЕС приветствуют отмену смертной казни в американском штате Вашингтон
Свадьба британской принцессы Евгении стоит более 2,7 млн фунтов - СМИ
Еврокомиссия готова помочь Испании в связи с наводнением на Майорке
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar
Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»