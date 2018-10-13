Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 15° Завтра 12° 19° 16 Окт 14° 21° 17 Окт 13° 18°

Дальнее зарубежье 13.10.2018 17:42

В результате теракта на предвыборном митинге в Афганистане погибли 12 человек

Не менее 12 человек стали жертвами взрыва на предвыборном митинге в афганской провинции Тахар, сообщает телеканала "Толо-ньюс".

Еще 32 человек, по его данным, получили ранения.

Бомба была установлена на мотоцикле.

Теракт был направлен против сторонников женщины, ведущей борьбу за место в парламенте.

Это уже третий за месяц теракт, произошедший на предвыборных митингах в Афганистане.

Ранее экстремистское движение "Талибан" предупреждало, что будут совершать подобные нападения, чтобы помешать организации выборов.

Парламентские выборы в Афганистане должны состояться позже в октябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, МИТИНГ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]