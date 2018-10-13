В результате теракта на предвыборном митинге в Афганистане погибли 12 человек

Не менее 12 человек стали жертвами взрыва на предвыборном митинге в афганской провинции Тахар, сообщает телеканала "Толо-ньюс".

Еще 32 человек, по его данным, получили ранения.

Бомба была установлена на мотоцикле.

Теракт был направлен против сторонников женщины, ведущей борьбу за место в парламенте.

Это уже третий за месяц теракт, произошедший на предвыборных митингах в Афганистане.

Ранее экстремистское движение "Талибан" предупреждало, что будут совершать подобные нападения, чтобы помешать организации выборов.

Парламентские выборы в Афганистане должны состояться позже в октябре.