КАМАЗ намерен выполнить бизнес-план 2018г, видит сложности во II полугодии

"КАМАЗ" намерен выполнить бизнес-план на 2018 год, однако видит сложности во втором полугодии в связи с падением спроса, сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин в интервью, размещенном информационным агентством "Татар-Информ" в субботу.

"Рынок, начиная с июля месяца, зашатался. Надо признать, что мы стали видеть проблемы еще раньше. Перспективы исполнения бизнес-плана мы пытаемся выполнить, но это крайне сложно", - сказал С.Когогин.

По его словам, оказывают влияние два фактора. "Первый - базовый рынок для нас российский, и здесь есть проблемы. Мы видим, что тенденция роста пока по девяти месяцам, есть заметный плюс, но это в основном сформировано в первом полугодии. Второе полугодие обычно бывает более урожайным для нас, а сегодня нехарактерный год. То есть получается так, что второе полугодие по темпам роста отличается, там идет спад. И мы удельный вес ставили на второе полугодие, когда планировали, будет проблема", - полагает С.Когогин.

Второй вопрос касается экспорта. "В сегодняшних политических условиях даже наша компания, которая не находится под санкциями, сталкивается с очень большими проблемами в области проведения расчетов и заключения контрактов в мире. Я не говорю, что мы не добиваемся результата, но все это стало гораздо дольше и сложнее", - отметил гендиректор.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план на 2018 год предполагает реализацию 43,1 тыс. автомобилей, из них 37 тыс. - в России, 6,1 тыс. - на рынках зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что "КАМАЗ" в январе-июне 2018 года увеличил производство на 9% по сравнению с показателем первого полугодия прошлого года - до 18,05 тыс. машинокомплектов. В отчете за II квартал "КАМАЗа" говорится, что в этот период на рынке России было реализовало 13,8 тыс. грузовых автомобилей, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На экспорт в I полугодии "КАМАЗ" направил 1,3 тыс. единиц автотехники, что на 38,4% меньше, чем годом ранее.

По итогам девяти месяцев производство удалось сохранить на уровне аналогичного периода прошлого года - 26,549 тыс. машинокомплектов, при этом снижение в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года составило 15,4%, выпущено около 3,3 тыс. машинокомплектов. Продажи за этот период компания не раскрывала.

В интервью С.Когогин также сообщил, что для участия в предвыборном штабе президента России в текущем году ему потребовалось уйти в отпуск. "Это было непростое время, потому что я впервые на два месяца ушел в отпуск и оставил компанию. Я очень горд тем, что увидел - что система управления нашей компанией устойчивая, то есть компания продолжала работать", - сказал он.

На вопрос, не последовало ли после политической кампании предложений о работе в Москве, на госслужбе, С.Когогин ответил: "Наверное, вел я себя так, что было понятно, что я вряд ли буду рассматривать такие предложения. Я занимаюсь очень серьезным делом, это компания, которая сегодня де-факто является брендом страны. В нашей стране есть несколько брендов. И я могу сказать, что наш коллектив сделал этот бренд своими руками. И я не имею цели в жизни менять место работы".