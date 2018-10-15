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Дальнее зарубежье 15.10.2018 14:34

Глава МИД Великобритании: для соглашения по Brexit осталось решить пару сложных вопросов

Глава МИД Великобритании Джереми Хант, прибывший в понедельник в Люксембург на Совет ЕС по иностранным делам, заявил, что для достижения соглашения между Лондоном и Брюсселем по Brexit необходимо разобраться с одним или двумя вопросами.

"Есть один или два сложных нерешенных вопроса, но, я думаю, мы сделаем это. На этой неделе или нет, кто знает?" - сказал министр журналистам.

"Все очень стараются. Я думаю, это возможно сделать, и думаю, что при наличии доброй воли с обеих сторон мы добьемся (результата - ИФ)", - отметил он.

В свою очередь глава МИД Испании Жозеп Боррель выразил сомнения, что Лондон и Брюссель смогут договориться по Brexit на этой неделе.

В то же время он сказал, что "ему сложно представить", будто ЕС и Великобритания не смогут достичь соглашения.

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак при этом заверил, что "причин для паники нет; время еще есть".

В обнародованном ранее заявлении британского правительства говорилось, что Великобритании и Евросоюзу накануне не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit; перспективы переговоров сторон остаются неопределенными. Отмечалось, что делегациям в последние дни удалось достичь "реального прогресса в целом ряде ключевых сфер", однако ряд нерешенных вопросов, включая проблему ирландской границы, остаются.

Стороны рассчитывали снять основные остающиеся разногласия до саммита ЕС, который начнется в среду, чтобы в ходе встречи лидеров стран ЕС финализировать сделку.

Внутри британского кабинета существуют острые разногласия по вопросу Brexit. Ранее покинувшие правительство министры, прежде всего экс-глава МИД Борис Джонсон, активно критикуют политику премьера Терезы Мэй. Газета "Гардиан" писала, что еще несколько членов кабинета министров Великобритании могут уйти в отставку, если Т.Мэй пойдет на уступки ЕС по условиям Brexit.

17-18 октября в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, на котором среди прочего будет обсуждаться вопрос Brexit.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД-BREXIT, ОЖИДАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]