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Дальнее зарубежье 15.10.2018 14:43

В помещениях автоконцерна Opel в Германии проходят обыски - полиция

Представитель уголовной полиции федеральной земли Гессен подтвердил "Интерфаксу", что в помещениях автоконцерна Opel проходят обыски.

"Я могу подтвердить, что проводятся меры полицейского реагирования", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Газета "Бильд" ранее сообщила, что обыски в связи с так называемым "дизельным скандалом" ведутся силами прокуратуры Франкфурта-на-Майне и уголовной полиции Гессена в отделениях концерна в городах Рюссельсхайм и Кайзерслаутен.

По информации СМИ, примерно на 95 тысяч автомобилей с дизельным двигателем производства Opel могло быть установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, OPEL, ОБЫСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]