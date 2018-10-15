Меркель после неудачи на выборах в Баварии планирует восстанавливать доверие избирателей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после неудачи партнерской партии Христианско-социальный союз (ХСС) на выборах в Баварии заявила о том, что в ближайшее время будет стараться восстановить доверие избирателей.
По ее словам, результаты воскресных выборов показали, что доверия баварским консерваторам "не хватило".
"Я должна заботиться о том, чтобы это доверие восстановить, и я буду этим активно заниматься", - сказала А.Меркель.
По словам канцлера, это доверие в том числе "подорвали переговоры о формировании коалиции".
Партийный союз ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после парламентских выборов в прошлом году непривычно долго вели переговоры о создании коалиционного правительства. Также постоянно появляются сообщения о противоречиях внутри партийного союза ХДС/ХСС, в том числе по миграционной проблематике.
Согласно предварительным результатам, накануне партия ХСС набрала несколько больше, чем предсказывали экзит-поллы, но все равно недостаточно для самостоятельного формирования правительства Баварии. На выборах в 2013 году ХСС получила 47,7% голосов.
Второй партией, как ожидалась, стала партия "Зеленые", она получает 17,5% голосов. Для "Зеленых" это большой успех, их поддержка увеличилась больше чем в два раза - с 8,6% в 2013 году.
Главная оппозиционная партия ФРГ - СДПГ - сильно потеряла в поддержке и получила всего 9,7% голосов. Это худший результат партии в Баварии.
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