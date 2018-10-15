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Дальнее зарубежье 15.10.2018 21:00

Мэй, по-прежнему, верит в возможность согласованного с ЕС Brexit

Британский премьер Тереза Мэй считает, что ЕС и Великобритания все еще могут достичь сделки по Brexit.

"Я все еще считаю, что согласованная сделка - это лучший вариант, как для Великобритании, так и для ЕС. Я продолжаю считать, что такая сделка достижима", - заявила Т.Мэй, выступая в британском парламенте в понедельник.

В ходе выступления она также сказала, что переговоры с ЕС по Brexit находятся на финальной стадии.

Эти слова спровоцировали смех со стороны не согласных с этой оценкой представителей оппозиционной Лейбористской партии Великобритании.

На этой неделе пройдет встреча лидеров 27 стран ЕС, которые рассмотрят состояние переговоров по Brexit.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Это должно произойти после согласования всех договоренностей по будущим отношениям. Также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]