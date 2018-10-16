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СНГ 16.10.2018 13:47

РПЦ встала на путь самоизоляции - Порошенко

Русская православная церковь, разорвав евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я убежден, что такая реакция духовной и светской российской власти и полностью зависимого от российской власти церковного руководства подтверждает, что мы с вами на правильном пути", - сказал П.Порошенко на встрече с экзархами Константинопольского патриархата в Киеве.

По его словам, "Русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием".

В начале сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине. Вскоре после принятия данного решения экзархи прибыли на Украину.

В понедельник Синод РПЦ постановил разорвать отношения с Константинополем в ответ на реабилитацию Синодом в Стамбуле лидеров самопровозглашенных украинских церквей, а также на его усилия по созданию единой поместной церкви Украины.

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Тэги: УКРАИНА, РПЦ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]