РПЦ встала на путь самоизоляции - Порошенко

Русская православная церковь, разорвав евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я убежден, что такая реакция духовной и светской российской власти и полностью зависимого от российской власти церковного руководства подтверждает, что мы с вами на правильном пути", - сказал П.Порошенко на встрече с экзархами Константинопольского патриархата в Киеве.

По его словам, "Русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием".

В начале сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине. Вскоре после принятия данного решения экзархи прибыли на Украину.

В понедельник Синод РПЦ постановил разорвать отношения с Константинополем в ответ на реабилитацию Синодом в Стамбуле лидеров самопровозглашенных украинских церквей, а также на его усилия по созданию единой поместной церкви Украины.