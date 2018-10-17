Экстрадированный накануне в Казахстан из Турции казахстанец Елдос Куншуганов состоял в рядах террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ и в Казахстане), сообщила в среду пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

"Известно, что в 2008 году Е.Куншугаров выехал в афгано-пакистанское приграничье. Там же принял участие в создании террористической группировки "Джунд аль-Халифат", ответственной за подготовку двух взрывов в Атырау в октябре 2011 года", - отмечается в распространенном в среду сообщении ведомства.

Позднее, в 2013 году Е.Куншугаров нелегально переправился в Сирию и вступил в ряды террористической организации "Джабхат ан-Нусра". С 2015 года скрывался в Турции, где был обнаружен и задержан.

В настоящее время он взят под стражу. Проводятся следственные мероприятия, уточнили в КНБ.

31 октября 2011 года в Атырау прогремели два взрыва. Вначале в мусорном баке взорвалось неустановленное взрывное устройство, спустя несколько минут на пустыре в микрорайоне Сарыарка мужчина произвел самоподрыв и погиб на месте. Были возбуждены два уголовных дела по статье "терроризм". По одному из этих уголовных дел в качестве обвиняемых проходили пять человек, по другому делу - 42 человека. Все они были признаны виновными и получили от пяти до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что к терактам в Атырау причастна радикальная организация "Солдаты Халифата" ("Джунд аль-Халифат"), которая создана гражданами Казахстана, воюющими на стороне афганских боевиков и скрывающихся за рубежом.

В ходе следствия были объявлены в розыск еще 13 лиц, имеющих отношение к деятельности этой террористической группы.