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СНГ 17.10.2018 15:52

СКР сообщает о 13 погибших и 50 пострадавших при взрыве в керченском колледже

Число жертв теракта в колледже в Керчи, увеличилось до 13 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них - подростки. Данные о пострадавших уточняются", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Учащиеся и персонал политехнического колледжа были убиты и ранены в результате подрыва в среду в здании заведения взрывного устройства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По предварительным данным ведомства, неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа.

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СКР, ФСБ и МВД, сейчас следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, сообщала С.Петренко.

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Тэги: РОССИЯ, КЕРЧЬ, ЖЕРТВЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]