СКР сообщает о 13 погибших и 50 пострадавших при взрыве в керченском колледже

Число жертв теракта в колледже в Керчи, увеличилось до 13 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них - подростки. Данные о пострадавших уточняются", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Учащиеся и персонал политехнического колледжа были убиты и ранены в результате подрыва в среду в здании заведения взрывного устройства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По предварительным данным ведомства, неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа.

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СКР, ФСБ и МВД, сейчас следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, сообщала С.Петренко.