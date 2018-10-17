Меркель верит в возможность добиться соглашения по Brexit, но призывает готовиться ко всем сценариям

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что возможность заключить соглашение по Brexit пока еще существует, однако в Берлине теперь готовятся к любому варианту развития событий.

"Все еще есть шанс достигнуть хорошей и прочной сделки о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказала она, выступая перед германскими парламентариями.

"В то же самое время, конечно, ответственное и предусмотрительное руководство (подразумевает то, что - ИФ) мы готовимся ко всем сценариям. Это включает в себя возможность того, что Британия уйдет из ЕС без соглашения ", - отметила она.

В среду в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, одной из основных тем которого является ход переговоров по Brexit.

Ранее в среду западные СМИ сообщали со ссылкой на дипломатов, что ЕС готов на год продлить сроки переходного периода после выхода Великобритании из состава объединения.