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Дальнее зарубежье 17.10.2018 17:46

Меркель верит в возможность добиться соглашения по Brexit, но призывает готовиться ко всем сценариям

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что возможность заключить соглашение по Brexit пока еще существует, однако в Берлине теперь готовятся к любому варианту развития событий.

"Все еще есть шанс достигнуть хорошей и прочной сделки о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказала она, выступая перед германскими парламентариями.

"В то же самое время, конечно, ответственное и предусмотрительное руководство (подразумевает то, что - ИФ) мы готовимся ко всем сценариям. Это включает в себя возможность того, что Британия уйдет из ЕС без соглашения ", - отметила она.

В среду в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, одной из основных тем которого является ход переговоров по Brexit.

Ранее в среду западные СМИ сообщали со ссылкой на дипломатов, что ЕС готов на год продлить сроки переходного периода после выхода Великобритании из состава объединения.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, ШАНСЫ, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]