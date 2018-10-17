Власти Эквадора планировали перевезти Ассанжа в Россию - СМИ

Власти Эквадора планировали переправить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживающего с 2011 года на территории эквадорского посольства в Лондоне, в Россию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы правительства Эквадора, обнародованные оппозицией.
Согласно информации АП, с такими утверждениями выступила эквадорский оппозиционный парламентарий Паола Винтимилья, которая ссылается на документы правительства.
Они свидетельствуют, что эквадорские власти планировали предоставить Дж.Ассанжу статус политического консультанта посольства Эквадора в Москве, что дало бы возможность переправить основателя Wikileaks в Россию, пишет агентство. Однако британские власти наложили вето на предоставление Дж.Ассанжу дипломатического статуса, лишив его таким образом возможности выехать из страны.
При этом в письме МИД Великобритании, датированном 21 декабря 2017 года, подчеркивается, что в ведомстве "отказываются признать Джулиана Ассанжа приемлемым сотрудником дипломатической миссии".
Агентство подчеркивает, что российские дипломаты назвали проект по переправке Дж.Ассанжа в Россию "фейковыми новостями".
Основатель Wikileaks не покидал территории посольства Эквадора в Лондоне с 2011 года, так как в связи с выдвинутыми ему обвинениями в Швеции британские власти намерены задержать его. Швеция сняла обвинения с Дж.Ассанжа, однако в Британии его все еще считают виновным в нарушении условий условно-досрочного освобождения.
Сам Дж.Ассанж опасается экстрадиции в США, где его могут судить за то, что он обнародовал государственные секреты Соединенных Штатов.
В МИД Великобритании и российском посольстве в Лондоне не дали комментариев по этому вопросу.
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