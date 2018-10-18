Спецслужбы ШОС создали канал связи для обмена данными о действиях террористов

Спецслужбы стран ШОС создали защищённый канал связи для обмена информацией, сообщил первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Смирнов.

"Наконец-то мы завершили работу по созданию защищённого канала связи",- сказал С.Смирнов журналистам в четверг в Бишкеке, где состоялось заседание Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

По его словам, на заседании обсуждались вопросы обмена информацией о деятельности боевиков международных террористических организаций, в том числе из ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Здесь очень важный вопрос для нас - вопрос расширения наших банков данных", - отметил замдиректора ФСБ РФ.

Также, по словам С.Смирнова на заседании Совета были разработаны методические рекомендации для опроса лиц, которые подозреваются в том, что участвовали в террористической деятельности.