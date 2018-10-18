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СНГ 18.10.2018 17:04

Спецслужбы ШОС создали канал связи для обмена данными о действиях террористов

Спецслужбы стран ШОС создали защищённый канал связи для обмена информацией, сообщил первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Смирнов.

"Наконец-то мы завершили работу по созданию защищённого канала связи",- сказал С.Смирнов журналистам в четверг в Бишкеке, где состоялось заседание Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

По его словам, на заседании обсуждались вопросы обмена информацией о деятельности боевиков международных террористических организаций, в том числе из ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Здесь очень важный вопрос для нас - вопрос расширения наших банков данных", - отметил замдиректора ФСБ РФ.

Также, по словам С.Смирнова на заседании Совета были разработаны методические рекомендации для опроса лиц, которые подозреваются в том, что участвовали в террористической деятельности.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ШОС, АНТИТЕРРОР, ИНФОРМАЦИЯ/ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]