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Регион 18.10.2018 17:47

В Тбилиси пройдет первый бизнес-форум: "Грузия-Евразийский экономический союз"

Представители более 80 компаний из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приглашены на бизнес-форум "Грузия-ЕАЭС", который 19 октября впервые состоится в Тбилиси, сообщил в четверг журналистам вице-президент грузинской НПО "Ассоциация работодателей" Зураб Агладзе.

В официальном пресс-релизе, распространенном действующем в Армении оргкомитетом данного форума, эта организация значится одним из его организаторов.

Вместе с тем, З.Агладзе отметил, что "Ассоциация работодателей" является только участником предстоящего форума.

"Мы не организаторы, мы только участники, скажем так. Все организует оргкомитет - арендует отель, приглашает людей (...), мы просто помогаем", - заявил З.Агладзе.

По его словам, на форуме не будут присутствовать представители властей Грузии.

"Они были приглашены, но отказались участвовать в нем", - сказал вице-президент грузинской "Ассоциации работодателей".

З.Агладзе добавил, что ассоциация заинтересована в налаживании и расширении бизнес-отношений в торговле, экспортно-импортных операциях и по другим направлениям.

"Понятны те политические моменты, которые связаны с Евразийским союзом, с Россией, но мы ведь продаем туда вино, другие продукты и оттуда получаем много чего (...), думаю, чем больше будут развиваться наши деловые отношения, тем лучше, и мы способствуем этому", - сказал вице-президент "Ассоциации работодателей".

В рамках бизнес-форума запланированы "Биржа контактов", секционные дискуссии и двусторонние деловые встречи, посещения участниками форума предприятий и организаций с целью налаживания сотрудничества в сфере торговли и производства.

вш

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕАЭС, БИЗНЕС, ФОРУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]