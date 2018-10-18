Представители более 80 компаний из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приглашены на бизнес-форум "Грузия-ЕАЭС", который 19 октября впервые состоится в Тбилиси, сообщил в четверг журналистам вице-президент грузинской НПО "Ассоциация работодателей" Зураб Агладзе.

В официальном пресс-релизе, распространенном действующем в Армении оргкомитетом данного форума, эта организация значится одним из его организаторов.

Вместе с тем, З.Агладзе отметил, что "Ассоциация работодателей" является только участником предстоящего форума.

"Мы не организаторы, мы только участники, скажем так. Все организует оргкомитет - арендует отель, приглашает людей (...), мы просто помогаем", - заявил З.Агладзе.

По его словам, на форуме не будут присутствовать представители властей Грузии.

"Они были приглашены, но отказались участвовать в нем", - сказал вице-президент грузинской "Ассоциации работодателей".

З.Агладзе добавил, что ассоциация заинтересована в налаживании и расширении бизнес-отношений в торговле, экспортно-импортных операциях и по другим направлениям.

"Понятны те политические моменты, которые связаны с Евразийским союзом, с Россией, но мы ведь продаем туда вино, другие продукты и оттуда получаем много чего (...), думаю, чем больше будут развиваться наши деловые отношения, тем лучше, и мы способствуем этому", - сказал вице-президент "Ассоциации работодателей".

В рамках бизнес-форума запланированы "Биржа контактов", секционные дискуссии и двусторонние деловые встречи, посещения участниками форума предприятий и организаций с целью налаживания сотрудничества в сфере торговли и производства.

вш