Представители более 80 компаний из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приглашены на бизнес-форум "Грузия-ЕАЭС", который 19 октября впервые состоится в Тбилиси, сообщил в четверг журналистам вице-президент грузинской НПО "Ассоциация работодателей" Зураб Агладзе.
В официальном пресс-релизе, распространенном действующем в Армении оргкомитетом данного форума, эта организация значится одним из его организаторов.
Вместе с тем, З.Агладзе отметил, что "Ассоциация работодателей" является только участником предстоящего форума.
"Мы не организаторы, мы только участники, скажем так. Все организует оргкомитет - арендует отель, приглашает людей (...), мы просто помогаем", - заявил З.Агладзе.
По его словам, на форуме не будут присутствовать представители властей Грузии.
"Они были приглашены, но отказались участвовать в нем", - сказал вице-президент грузинской "Ассоциации работодателей".
З.Агладзе добавил, что ассоциация заинтересована в налаживании и расширении бизнес-отношений в торговле, экспортно-импортных операциях и по другим направлениям.
"Понятны те политические моменты, которые связаны с Евразийским союзом, с Россией, но мы ведь продаем туда вино, другие продукты и оттуда получаем много чего (...), думаю, чем больше будут развиваться наши деловые отношения, тем лучше, и мы способствуем этому", - сказал вице-президент "Ассоциации работодателей".
В рамках бизнес-форума запланированы "Биржа контактов", секционные дискуссии и двусторонние деловые встречи, посещения участниками форума предприятий и организаций с целью налаживания сотрудничества в сфере торговли и производства.
вш
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»