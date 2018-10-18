Глава минфина Нидерландов вслед за французским коллегой и главой МВФ отказался участвовать в инвестфоруме в Саудовской Аравии

Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра отказался от участия в инвестиционной конференции, которая пройдет 23-25 октября в Эр-Рияде под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщили в четверг голландские СМИ.

Такое решение министр принял из-за инцидента с пропавшим оппозиционным саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи.

Ранее в четверг об отказе принять участие в конференции объявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Я не поеду в Эр-Рияд на следующей неделе. Условия для этого не совсем подходящие", - сказал министр в эфире французского телевидения.

Участие в конференции также отменила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Помимо этого, от поездки на конференцию отказались ряд бизнесменов и представителей СМИ. Так, пресс-служба J.P.Morgan сообщила, что главный исполнительный директор банка Джейми Даймон не приедет на мероприятие в Эр-Рияде. За несколько часов до этого председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд также объявил о том, что не примет в нем участия.

Своих представителей с форума отозвали такие издания и телеканалы, как Си-Эн-Би-Си, "Файнэншл таймс", Си-Эн-Эн и "Нью-Йорк таймс".

Экономический форум в Эр-Рияде пройдет 23-25 октября. В прошлом году в нем приняли участие свыше 3,8 тыс. человек из более чем 90 стран.

Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти подозревают, что оппозиционный журналист был убит. Ряд СМИ предположили, что к ликвидации Дж.Хашкаджи причастен лично наследный принц бин Салман.