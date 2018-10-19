Глава МИД Великобритании указал на серьезность ситуации вокруг границы Северной Ирландии на переговорах по Brexit

Проблема границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия является исключительной на переговорах по Brexit, считает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.
Он отметил, что при наличии достаточного времени эту проблему можно решить.
"Если у нас не будет лимита времени, мы сможем найти путь для выхода", - сказал он в пятницу в эфире радиостанции Би-би-си.
Ранее в пятницу главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье выразил аналогичное мнение в эфире французского радио. Он согласился с опасениями, что вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия может стать причиной провала переговоров между ЕС и Великобританией по поводу соглашения о Brexit.
"Ответ - "да", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли эта проблема привести к неудачному исходу переговоров между Лондоном и Брюсселем.
"Я верю, что нам нужно соглашение. Я все еще не уверен, что мы его получим. Это сложно, но возможно", - отметил М.Барнье.
Западные СМИ напоминают, что саммит на этой неделе ЕС не привел к прогрессу в отношении заключения соглашения по Brexit. В ЕС отмечали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не представила новых предложений по Brexit, и отказались от дальнейших уступок Лондону. Однако в ЕС также выразили уверенность в возможности заключить соглашения до того, как в марте 2019 года Великобритания покинет ЕС, отмечают СМИ.
Как сообщалось, большую проблему для британских властей представляет согласование так называемого "страховочного плана", который предполагает, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС на некоторое время после выхода из европейского интеграционного объединения.
Такой план позволит Великобритании сохранять таможенные правила ЕС и не создавать пограничный контроль между Северной Ирландией и республикой Ирландия, или же в Ирландском море. В то же время, входя в состав таможенного союза, Великобритания не сможет заключать новые торговые соглашения, что беспокоит сторонников радикального Brexit.
По данным СМИ, Т.Мэй пошла на уступки ЕС и согласилась, чтобы этот "страховочный план" был бессрочным. В свою очередь ряд британских министров считают, что любые страховочные договоренности должны иметь четкое ограничение по времени, что и вызывает разногласия в кабинете министров.
В свою очередь ранее М.Барнье и председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявляли о желании сохранить гибкую границу между Северной Ирландией и республикой Ирландия.
Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Великобритания может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям. Также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.
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