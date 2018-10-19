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СНГ 19.10.2018 17:27

Назарбаев и Юнкер обсудили сотрудничество ЕАЭС с Европейским Советом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером "на полях" саммита форума "Азия - Европа" (АСЕМ) пригласил его принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи глава государства отметил традиционно высокий уровень проведения саммита и пригласил председателя Европейской комиссии принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре текущего года в Санкт-Петербурге", - указывается в распространенном сообщении пресс-службы.

В свою очередь, Ж.-К.Юнкер указал на важность участия казахстанской делегации и лично Н.Назарбаева в саммите форума "Азия-Европа".

"Я очень хорошо помню мою поездку в Казахстан в 2008 году и наш разговор о стабильности в мире. Нужно, чтобы мы чаще встречались", - сказал Ж.-К.Юнкер.

На встрече стороны рассмотрели текущую международную повестку, в том числе аспекты глобальной безопасности, а также обсудили вопросы сотрудничества ЕАЭС с Европейским Советом.

Кроме того, на полях саммита Н.Назарбаев провел встречи с председателем госсовета КНР Ли Кэцяном, премьер-министрами России и Италии Дмитрием Медведевым и Джузеппе Конте, отметили в пресс-службе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЮНКЕР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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