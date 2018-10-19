Назарбаев и Юнкер обсудили сотрудничество ЕАЭС с Европейским Советом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером "на полях" саммита форума "Азия - Европа" (АСЕМ) пригласил его принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщила пресс-служба главы государства.
"В ходе встречи глава государства отметил традиционно высокий уровень проведения саммита и пригласил председателя Европейской комиссии принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре текущего года в Санкт-Петербурге", - указывается в распространенном сообщении пресс-службы.
В свою очередь, Ж.-К.Юнкер указал на важность участия казахстанской делегации и лично Н.Назарбаева в саммите форума "Азия-Европа".
"Я очень хорошо помню мою поездку в Казахстан в 2008 году и наш разговор о стабильности в мире. Нужно, чтобы мы чаще встречались", - сказал Ж.-К.Юнкер.
На встрече стороны рассмотрели текущую международную повестку, в том числе аспекты глобальной безопасности, а также обсудили вопросы сотрудничества ЕАЭС с Европейским Советом.
Кроме того, на полях саммита Н.Назарбаев провел встречи с председателем госсовета КНР Ли Кэцяном, премьер-министрами России и Италии Дмитрием Медведевым и Джузеппе Конте, отметили в пресс-службе.
Эрдоган призвал мировое сообщество решить карабахский конфликт
Политические отношения Баку и Анкары находятся на высочайшем уровне – президент Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Введение санкций против Ирана может поднять цену нефти на $21 за год - эксперты
Саудовская Аравия в августе увеличила экспорт и добычу нефти - JODI
Цены на газ для населения Украины с 1 ноября вырастут на 23,5% - Гройсман
В больнице в Баку на лечении остаются 2 отравившихся иранских моряков, 6 выписаны – посольство Ирана
В Нидерландах выдали первый паспорт с указанием "нейтрального" пола
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Чингиз Абдуллаев и Джамиль Меликов стали почетными гостями CEO Lunch Baku
"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»