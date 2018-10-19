Форум АСЕМ демонстрирует желание стран ЕС и Азии развивать взаимовыгодную торговлю - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в пятницу, что организация уже 12-го форума "Азия-Европа" (АСЕМ) свидетельствует об обоюдном желании стран ЕС и Азии вести многостороннюю торговлю.

"Саммит показывает: страны Европы и Азии, которые все желают мировой торговли, ведущейся по правилам, собрались здесь, чтобы выразить свою приверженность принципу многосторонних отношений (в торговле - ИФ), и это важный сигнал", - сказала А.Меркель журналистам в Брюсселе.

"Я верю, что мы можем дать ясно понять: миру нужны ситуации взаимного выигрыша, отчетливо указывающие на (такой момент - ИФ) - то, что приносит выгоду одному, приносит выгоду и другому", - подчеркнула канцлер.

Западные СМИ отмечают, что двухдневный форум АСЕМ, на который собрались более 50 высокопоставленных представителей азиатских и европейских стран, должен стать ответом на одностороннюю политику президента США Дональда Трампа.

В частности, в пятницу "на полях" саммита ЕС должен подписать торговый договор с Сингапуром.