Форум АСЕМ демонстрирует желание стран ЕС и Азии развивать взаимовыгодную торговлю - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в пятницу, что организация уже 12-го форума "Азия-Европа" (АСЕМ) свидетельствует об обоюдном желании стран ЕС и Азии вести многостороннюю торговлю.
"Саммит показывает: страны Европы и Азии, которые все желают мировой торговли, ведущейся по правилам, собрались здесь, чтобы выразить свою приверженность принципу многосторонних отношений (в торговле - ИФ), и это важный сигнал", - сказала А.Меркель журналистам в Брюсселе.
"Я верю, что мы можем дать ясно понять: миру нужны ситуации взаимного выигрыша, отчетливо указывающие на (такой момент - ИФ) - то, что приносит выгоду одному, приносит выгоду и другому", - подчеркнула канцлер.
Западные СМИ отмечают, что двухдневный форум АСЕМ, на который собрались более 50 высокопоставленных представителей азиатских и европейских стран, должен стать ответом на одностороннюю политику президента США Дональда Трампа.
В частности, в пятницу "на полях" саммита ЕС должен подписать торговый договор с Сингапуром.
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