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Дальнее зарубежье 19.10.2018 18:32

В Париже выступают за добровольное возвращение сирийских беженцев на родину - источник

Сирийские беженцы должны иметь возможность добровольно принимать решение о своем возвращении на родину, заявил французский дипломатический источник "Интерфаксу".

"Решение о возвращении в Сирию должны принимать сами сирийские беженцы. Для Франции этот вопрос является естественным продолжением политического процесса", - сказал собеседник агентства.

"Мы не можем своим решением подменить решения, которые примет народ", - отметил источник.

По его словам, в Париже выступают за то, чтобы "все участники мирного процесса, включая страны, которые несут особую ответственность в регионе, в частности Россия, привлекли сирийскую сторону к выполнению своих обязательств". "Франция готова обсудить все вопросы, но в правильном порядке",- сказал он.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]