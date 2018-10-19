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ТЭК 19.10.2018 17:16

Азербайджан вложит в НПЗ STAR дополнительно $700 млн - Алиев

Инвестиции в строительство НПЗ STAR в Турции составили $6,3 млрд, в будущем дополнительно будет вложено еще $700 млн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан вложил в реализацию проекта строительства НПЗ STAR $6,3 млрд, на последующих этапах дополнительно будет вложено еще $700 млн», - заявил И.Алиев в пятницу в Измире, на церемонии запуска НПЗ.

Он также отметил, что только в полуостров Алиага (на котором находится НПЗ STAR и нефтехимический комплекс Petkim –ИФ-Аз) было вложено около $10 млрд азербайджанских инвестиций.

«На последующих этапах эта цифра еще больше увеличится. Данные инвестиции стали самыми крупными вложениями Азербайджана за рубежом», - подчеркнул И.Алиев.

Президент Алиев добавил, что запуск НПЗ свидетельствует о том, что «Азербайджан и Турция с успехом добиваются всех поставленных целей».

«Это также говорит о наличии сильной политической воли президентов Азербайджана и Турции для реализации таких масштабных проектов», - заявил И.Алиев.

SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.

На НПЗ планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Н.Аббасова

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Тэги: НПЗ, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


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