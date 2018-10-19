ЛУКОЙЛ рассчитывает скоро начать разработку еще одного месторождения в проекте с Eni - Мелейя в Египте

"ЛУКОЙЛ" надеется на скорое начало разработки еще одного месторождения в рамках проекта с Eni Мелейя (Meleiha) в Египте.
"По Северной Африке в Египте у нас есть Мелейя - Эмри Дип, по которой мы сейчас ведем совместные переговоры с правительством Египта", - сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.
"Я надеюсь, что Eni, как оператор проекта, скоро завершит их, и мы начнем его реализовывать", - сказал он.
"ЛУКОЙЛ" является участником проекта Мелейя в Египте (Западная пустыня) со сроком действия контракта до 2024 года. Мелейя - один из первых зарубежных добывающих проектов НК, уомпания вошла в него в 1995 году. В настоящее время в нем участвуют: Eni - 76% (оператор), "ЛУКОЙЛ" - 24%.
На блоке по результатам активной доразведки, включая сейсмику 3D и разведочно-поисковое бурение, было открыто несколько высокопродуктивных месторождений: Северная Нада и Гавахер (2007), Аркадия (2010), Эмри Дип (2012), Роза Норт (2013) и Мелейя-Уэст (2014). Промышленна добыча ведется на месторождении Роза Норт.
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