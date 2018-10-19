Более 1,6 тыс. британцев иммигрируют в Германию из-за Brexit и возросшего уровня антисемитизма в Великобритании - СМИ

В результате планов Великобритании выйти из Евросоюза, а также из-за растущего в стране антисемитизма, увеличилось количество британцев, преимущественно евреев, запрашивающих гражданство Германии.

Как сообщает газета "Таймс оф Израэл", со ссылкой на данные министерства внутренних дел Германии, с 2015 по 2017 гг. количество запросивших восстановления гражданство ФРГ британцев, чьи семьи были лишены его нацистами, возросло с 43 до более, чем 1,6 тыс. человек.

Издание отмечает, что число британцев, желающих покинуть страну, резко увеличилось после состоявшегося в 2016 году референдума о выходе страны из ЕС.

Германская конституция дает право бывшим гражданам Германии, лишившимся гражданства по политическим, расовым и религиозным основаниям в период между 1933 и 1945 годами, подавать заявки на его восстановление. Это положение распространяется и на потомков тех, кто подвергался преследованиям нацистов.

Британские евреи также столкнулись с растущим в стране антисемитизмом. По данным органов внутренних дел, число преступлений на религиозной почве в Англии и Уэльсе увеличилось в прошлом году на 40%, при этом 12% из преступных актов них были направлены против евреев.

За девять месяцев до начала Второй мировой войны Великобритания провела операцию "Киндертранспорт", в ходе которой в страну из нацистской Германии, Австрии, Чехословакии, Польши и вольного города Данцига были вывезены почти 10 тыс. детей, признававшихся на основе нацистских расовых законов евреями. Они были расселены в приёмных семьях, хостелах и фермах страны. Большинство детей пережило войну, но лишь очень немногие воссоединились с родителями, так как часто эти дети были единственными оставшимися в живых из своих семей, уничтоженных в Холокосте.