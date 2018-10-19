Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 15° 22° 22 Окт 15° 23° 23 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 19.10.2018 21:12

Более 1,6 тыс. британцев иммигрируют в Германию из-за Brexit и возросшего уровня антисемитизма в Великобритании - СМИ

В результате планов Великобритании выйти из Евросоюза, а также из-за растущего в стране антисемитизма, увеличилось количество британцев, преимущественно евреев, запрашивающих гражданство Германии.

Как сообщает газета "Таймс оф Израэл", со ссылкой на данные министерства внутренних дел Германии, с 2015 по 2017 гг. количество запросивших восстановления гражданство ФРГ британцев, чьи семьи были лишены его нацистами, возросло с 43 до более, чем 1,6 тыс. человек.

Издание отмечает, что число британцев, желающих покинуть страну, резко увеличилось после состоявшегося в 2016 году референдума о выходе страны из ЕС.

Германская конституция дает право бывшим гражданам Германии, лишившимся гражданства по политическим, расовым и религиозным основаниям в период между 1933 и 1945 годами, подавать заявки на его восстановление. Это положение распространяется и на потомков тех, кто подвергался преследованиям нацистов.

Британские евреи также столкнулись с растущим в стране антисемитизмом. По данным органов внутренних дел, число преступлений на религиозной почве в Англии и Уэльсе увеличилось в прошлом году на 40%, при этом 12% из преступных актов них были направлены против евреев.

За девять месяцев до начала Второй мировой войны Великобритания провела операцию "Киндертранспорт", в ходе которой в страну из нацистской Германии, Австрии, Чехословакии, Польши и вольного города Данцига были вывезены почти 10 тыс. детей, признававшихся на основе нацистских расовых законов евреями. Они были расселены в приёмных семьях, хостелах и фермах страны. Большинство детей пережило войну, но лишь очень немногие воссоединились с родителями, так как часто эти дети были единственными оставшимися в живых из своих семей, уничтоженных в Холокосте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИММИГРАЦИЯ, ГЕРМАНИЯ


Похожие новости


Лондон после Brexit будет отдавать приоритет квалификации иммигрантов, а не странам их происхождения - Мэй Кэмерон намерен предложить ЕС жесткие меры по ограничению иммиграции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]