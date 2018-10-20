Президент Латвии рассмотрит три кандидатуры на должность премьера

Президент Латвии Раймонд Вейонис после прошедших в четверг и пятницу консультаций с политическими партиями рассмотрит кандидатуры Алдиса Гобземса ("KPV LV"), Янис Борданса (Новая консервативная партия, НКП) и Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") на должность премьер-министра, сообщает агентство BNS со ссылкой на канцелярию главы государства.

Согласно сообщению, президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

Р.Вейонис выдвинет только такого кандидата на пост премьер-министра, в отношении которого не будет никаких сомнений в его возможности получить допуск к государственной тайне, и во время прошедших встреч президент предложил всем трем потенциальным кандидатам подать необходимые документы, отметили в канцелярии.

"Чтобы создать предпосылки для развития страны в долгосрочной перспективе, в интересах всего общества сформировать стабильное, способное принимать решения и дееспособное правительство, у которого в 13-м Сейме будет поддержка большинства. От политических партий я ожидаю ответственных и решительных действий, чтобы как можно скорее договориться об очертаниях коалиции и предстоящих задачах", - подчеркнул Р.Вейонис.

Президент в ходе переговоров с партиями назвал важнейшие задачи правительства - неизменный евроатлантический курс, усиление безопасности, выделение не менее 2% от ВВП на оборонные нужды, готовность продолжить реализацию начатых реформ в образовании, здравоохранении, налоговой политике, а также готовность к новым реформами и способность разработать сбалансированный государственный бюджет.

Кроме того, Р.Вейонис в числе важнейших вопросов назвал укрепление законности, в том числе судебной системы, улучшение системы неплатежеспособности, усиление общественных СМИ, укрепление финансовой сферы, в том числе в сфере борьбы с отмыванием денег.

Во время встреч президент проинформировал представителей партий о том, что вновь намерен подать в Сейм законодательные инициативы о детях неграждан и повышении качества законов.

В соответствии с Конституцией президент может выдвинуть кандидата в премьеры после того, как Сейм нового созыва соберется на первое заседание 6 ноября и действующий Кабинет министров сложит свои полномочия.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, "KPV LV" и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.

НКП на прошлой неделе выдвинула предложения по модели правительства и распределении сфер ответственности, но ни одна партия с ними не согласилась.

Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября.

Сразу после подведения их итогов сообщалось, что вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии вначале собираются доверить инициативу формирования правительства партиям, набравшим наибольшее после "Согласия" количество голосов - "KPV LV" и НКП, и не планируют приглашать на переговоры "Согласие".

"Согласие" по итогам выборов получит в парламенте 23 депутатских места, "KPV LV" и НКП - по 16, "Для развития/За!" и ВЛ-ТБ/ДННЛ - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - 8.