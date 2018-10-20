Выборы в нижнюю палату парламента проходят в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани в субботу дал старт голосованию на выборах депутатов Волеси Джирга (нижняя палата парламента).

Процесс голосования президентом Афганистана на одном из избирательных участках Кабула был показан в прямом эфире государственного телевидения.

Выборы начались в 32 провинциях Афганистана. По соображениям безопасности выборы в провинции Кандагар отложены на неделю.

По данным центральной избирательной комиссии, для участия в голосовании зарегистрированы более 8,8 млн граждан страны. Как ожидается, по всей стране в субботу будут открыты 5,1 тыс. избирательных центров и порядка 20 тыс. избирательных участков.

На 249 мест в парламенте претендуют более 2,5 тыс. кандидатов.