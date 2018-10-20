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Дальнее зарубежье 20.10.2018 09:33

Выборы в нижнюю палату парламента проходят в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани в субботу дал старт голосованию на выборах депутатов Волеси Джирга (нижняя палата парламента).

Процесс голосования президентом Афганистана на одном из избирательных участках Кабула был показан в прямом эфире государственного телевидения.

Выборы начались в 32 провинциях Афганистана. По соображениям безопасности выборы в провинции Кандагар отложены на неделю.

По данным центральной избирательной комиссии, для участия в голосовании зарегистрированы более 8,8 млн граждан страны. Как ожидается, по всей стране в субботу будут открыты 5,1 тыс. избирательных центров и порядка 20 тыс. избирательных участков.

На 249 мест в парламенте претендуют более 2,5 тыс. кандидатов.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]