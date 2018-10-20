Объявление Эр-Рияда о гибели журналиста в саудовском генконсульстве в Стамбуле вызвало резонанс по всему миру - СМИ

Международное сообщество резко отреагировало на заявление генпрокурора Саудовской Аравии о том, что журналист Джамаль Хашкаджи погиб в результате драки в саудовском генконсульстве в Турции, передают в субботу американские СМИ.

В частности, в ООН заявили, что по факту убийства Дж.Хашкаджи должно быть проведено "незамедлительное, тщательное и открытое" расследование.

"Генсек ООН Антониу Гутерриш огорчен смертью Дж.Хашкаджи. Он соболезнует его семье и друзьям", - говорится в заявлении организации.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что гибель Дж.Хашкаджи стала "ужасным событием" и оно не останется незамеченным. "Саудовская Аравия была прекрасным союзником США, однако то, что произошло, неприемлемо", - сказал американский президент, выступая с речью в Аризоне.

По словам Д.Трампа, заявление Эр-Рияда о гибели журналиста, тем не менее, стало "хорошим первым шагом" в рамках расследования.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Вашингтоне пристально следят за развитием событий. "Мы продолжим пристально следить за осуществлением международных расследований этого трагического инцидента и выступаем за установление справедливости", - подчеркивается в заявлении С.Сандерс.

Ряд американских политиков скептически отнесся к заявлению генпрокурора Саудовской Аравии о том, что журналист Дж.Хашкаджи скончался в результате драки в саудовском генконсульстве.

"Сказать, что я скептически отношусь к саудовской истории о Дж.Хашкаджи, будет преуменьшением. Объяснение Эр-Рияда сложно воспринять как достоверное", - говорится в Twitter американского сенатора-республиканца Линдси Грэм.

В свою очередь, конгрессмен-демократ Адам Шифф сказал, что "Саудовская Аравия должна нести ответственность за случившееся", и конгресс США должен принять меры для этого.

Ранее в субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что саудовский оппозиционный журналист Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт смерти журналиста, работавшего, в частности, на газету "Вашингтон пост".

Ранее американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Дж.Хашкаджи причастны саудовские власти.