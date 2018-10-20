На "Фестивале легализации конопли", который в субботу проводит в парке "Дедаэна" в центре Тбилиси оппозиционная партия "Новый политический центр - Гирчи", полиция задержала одного из ее лидеров, кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе.
З.Джапаридзе ранее выступил против введения ограничений на курение марихуаны в Грузии.
Открывая фестиваль в субботу, он достал из кармана три сигареты-самокрутки, в которых, по его словам, была начинена марихуана, и стал их раздавать присутствующим. При этом, обращаясь к собравшимся заявил, что его действия "противозаконны и ожидает реагирования правозащитников", сообщает корреспондент "Интерфакса".
Через несколько минут сотрудники полиции подошли к З.Джапаридзе, после чего произошло физическое противостояние с его сторонниками, в результате чего были задержаны около 10 человек. Самого же кандидата в президенты усадили в патрульную машину и увезли в неизвестном направлении.
Перед этим в парке "Дедаэна", где еще с утра начали собираться представители этой партии и их сторонники, и где были мобилизованы усиленные наряды полиции, сотрудники МВД с целью обыска задержали председателя "Гирчи" Яго Хвичия и еще одного лидера партии Вахо Мегрелишвили.
Позже организаторы фестиваля сообщили о еще двух задержанных, пришедших на это мероприятие партии в костюмах змея и медвежонка, которые также были доставлены в ближайшее отделение полиции для проведения обыска.
Ранее в партии заявляли, что прийти на фестиваль должны все граждане, которым важна свобода. "Это событие призвано предвосхитить полную легализацию культивирования и применения марихуаны в Грузии", утверждали активисты "Гирчи", не исключая, что 20 октября они будут даже продавать коноплю. Сам же З.Джапаридзе пообещал, что на фестивале он собирается совершить "очередной акт неповиновения" и "де-факто осуществить легализацию культивации и продажи марихуаны в этой стране".
Сразу после того, как "Гирчи" анонсировала акцию, МВД начало следствие по частям 2 и 3 статьи 273 прима статьи УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение и реализацию растения конопли или марихуаны. При этом ведомство предупреждало, что, если на фестивале будут иметь место какие-либо правонарушения, полиция примет строгие меры, предусмотренные законодательством Грузии.
Ранее сообщалось, что правительство Грузии представило в парламент пакет законопроектов, состоящий из двух частей. Одна из них определяет строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве. Вторая - предусматривает легальную культивацию конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.
20 сентября парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны. Что касается культивации конопли и экспорта марихуаны, то власти не собираются форсировать эту инициативу, считая, что она получила неправильную интерпретацию в обществе.
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