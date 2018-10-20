Свыше 40 человек погибли в результате взрывов в день парламентских выборов в Афганистане

В Афганистане проходят выборы в нижнюю палату парламента страны, передает в субботу телеканал "Толо ньюс".
Порядка 5 тыс. избирательных участков открыты на 32 из 34 афганских провинций, кроме Кандагара и Газни. В этих двух провинциях голосование не проводится из соображений безопасности.
В нижней палате парламента Афганистана - 249 мест, списки голосования включают в себя около 2,7 тыс. кандидатов. По последним данным, свыше 2 млн избирателей уже отдали свои голоса.
Ранее на выборах проголосовал президент Афганистана Ашраф Гани и призвал население страны проявить активность и отдать свои голоса.
Между тем, по словам министра внутренних дел Афганистана Ваиса Ахмада Бармака, за день голосования произошло 192 инцидента, в результате которых погибли мирные жители.
По информации афганского агентства "Пажвак", число жертв взрывов на всей территории страны в день выборов составило 44 человека. Кроме того, 238 человек получили ранения.
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