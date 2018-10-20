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Дальнее зарубежье 20.10.2018 18:55

Свыше 40 человек погибли в результате взрывов в день парламентских выборов в Афганистане

В Афганистане проходят выборы в нижнюю палату парламента страны, передает в субботу телеканал "Толо ньюс".

Порядка 5 тыс. избирательных участков открыты на 32 из 34 афганских провинций, кроме Кандагара и Газни. В этих двух провинциях голосование не проводится из соображений безопасности.

В нижней палате парламента Афганистана - 249 мест, списки голосования включают в себя около 2,7 тыс. кандидатов. По последним данным, свыше 2 млн избирателей уже отдали свои голоса.

Ранее на выборах проголосовал президент Афганистана Ашраф Гани и призвал население страны проявить активность и отдать свои голоса.

Между тем, по словам министра внутренних дел Афганистана Ваиса Ахмада Бармака, за день голосования произошло 192 инцидента, в результате которых погибли мирные жители.

По информации афганского агентства "Пажвак", число жертв взрывов на всей территории страны в день выборов составило 44 человека. Кроме того, 238 человек получили ранения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]