Красноярские путешественники нашли английскую паровую шхуну, затонувшую в Енисее в XIX веке

Участники экспедиции "Енисей-Арктика" расшифровали сделанные гидролокатором снимки останков судна в устье реки Сальная Курья, сообщил пресс-секретарь красноярского отделения Русского географического общества (РГО) Владислав Власов на своей станице в соцсетях.

"На снимке, предположительно, видны останки английской полярной паровой шхуны "Темза" ("Thames"). Это легендарный корабль, построенный в 1847 году в Англии и затонувший на Енисее в 1878 году", - говорится в сообщении.

По словам руководителя экспедиции, сопредседатель полярной комиссии красноярского отделения РГО Александра Гончарова, которого цитирует пресс-секретарь, состояние корабля очень плохое.

"В конце 1980-х годов в Сальной Курье производились дноуглубительные работы, в ходе которых судно очень сильно пострадало. Будем теперь ждать окончательных результатов дешифрирования. Результаты этой работы будут опубликованы в научной печати", - пояснил А.Гончаров.

"Темза" - судно, на котором ходил один из первых исследователей Северного морского пути - английский мореплаватель Джозеф Виггинс. Он несколько раз пытался пройти по Карскому морю, и, наконец, в 1876 году это ему удалось.

"Темза" - это первое паровое судно, зашедшее в Енисей. В 1877 году пароход сел на мель в районе современной Игарки. Судно смогло сняться с мели только сбросив графит, подаренный местным купцом Михаилом Сидоровым за открытие входа в Енисей, но и это не помогло - судно примерзло днищем к грунту. Д.Виггинс продал корабль енисейским пароходовладельцам и отправил команду по суше в Англию. "Темзу" же затопило во время весеннего паводка.

Красноярское отделение РГО уже несколько лет занимается определением местоположения затонувшего английского парохода.