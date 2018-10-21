Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 15° 23° 23 Окт 14° 23° 24 Окт 18° 24°

Дальнее зарубежье 21.10.2018 19:10

Лондон должен контролировать сроки переходного периода при Brexit - британский министр

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил в воскресенье в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си, что Лондон не может устраниться от контроля за длительностью переходного периода после начала процедуры выхода страны из ЕС.

"Необходимо нечто, позволяющее нам контролировать то, насколько мы долго будем пребывать в (переходном периоде - ИФ), чтобы избежать ощущения, будто мы покинули (ЕС - ИФ) и оказались заточенными в таможенном союзе на неопределенный срок. Это будет неприемлемо", - сказал он.

Он подчеркнул, что переходный период либо не должен длиться долго, либо Великобритания должна будет иметь возможность отказаться от него.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прибывшая на саммит ЕС, заявила журналистам, что в связи с нынешней ситуацией вокруг Brexit возможен вариант с продлением переходного периода после начала выхода страны из ЕС.

Однако эти заявления вызвали волну критики в Великобритании.

Западные СМИ ранее отмечали, что основные проблемы для согласования в британском руководстве вызывает так называемый "страховочный план", который предполагает, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС на некоторое время после выхода из европейского интеграционного объединения.

Такой план позволит Великобритании сохранять таможенные правила ЕС и не создавать пограничный контроль между Северной Ирландией и республикой Ирландия, или же в Ирландском море. В то же время, входя в состав таможенного союза, Великобритания не сможет заключать новые торговые соглашения, что беспокоит сторонников радикального Brexit. По данным СМИ, Т.Мэй пошла на уступки ЕС, и согласилась, чтобы этот "страховочный план" был бессрочным. В свою очередь ряд британских министров считают, что любые страховочные договоренности должны иметь четкое ограничение по времени, что и вызывает разногласия в кабинете министров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРИОД, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Бельгийский премьер заявляет, что в переговорах по Brexit - мяч на британской стороне Никакое соглашение по выходу Великобритании из ЕС не должно нарушать единство Соединенного королевства, заявляют в Лондоне Лондон после Brexit будет отдавать приоритет квалификации иммигрантов, а не странам их происхождения - Мэй В Еврокомиссии не видят причин драматизировать переговоры по Brexit и готовятся к любому их результату - официальный представитель Лейбористы готовы проголосовать против соглашения о выходе Британии из ЕС, которого достигнет Мэй - СМИ Мэй не считает "концом света" выход Британии из ЕС без соглашения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]