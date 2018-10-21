Лондон должен контролировать сроки переходного периода при Brexit - британский министр

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил в воскресенье в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си, что Лондон не может устраниться от контроля за длительностью переходного периода после начала процедуры выхода страны из ЕС.

"Необходимо нечто, позволяющее нам контролировать то, насколько мы долго будем пребывать в (переходном периоде - ИФ), чтобы избежать ощущения, будто мы покинули (ЕС - ИФ) и оказались заточенными в таможенном союзе на неопределенный срок. Это будет неприемлемо", - сказал он.

Он подчеркнул, что переходный период либо не должен длиться долго, либо Великобритания должна будет иметь возможность отказаться от него.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прибывшая на саммит ЕС, заявила журналистам, что в связи с нынешней ситуацией вокруг Brexit возможен вариант с продлением переходного периода после начала выхода страны из ЕС.

Однако эти заявления вызвали волну критики в Великобритании.

Западные СМИ ранее отмечали, что основные проблемы для согласования в британском руководстве вызывает так называемый "страховочный план", который предполагает, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС на некоторое время после выхода из европейского интеграционного объединения.

Такой план позволит Великобритании сохранять таможенные правила ЕС и не создавать пограничный контроль между Северной Ирландией и республикой Ирландия, или же в Ирландском море. В то же время, входя в состав таможенного союза, Великобритания не сможет заключать новые торговые соглашения, что беспокоит сторонников радикального Brexit. По данным СМИ, Т.Мэй пошла на уступки ЕС, и согласилась, чтобы этот "страховочный план" был бессрочным. В свою очередь ряд британских министров считают, что любые страховочные договоренности должны иметь четкое ограничение по времени, что и вызывает разногласия в кабинете министров.