Республиканская партия Армении, возглавляемая Саргсяном, против правительственных поправок в Избирательный кодекс

Республиканская партия Армении, возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном, выступила против правительственного проекта изменений Избирательного кодекса, на основе которого в декабре планируется провести внеочередные парламентские выборы.
"Направленные парламентскими фракциями ключевые предложения по проекту изменений в Избирательный кодекс были проигнорированы правительством. Проект изменений был представлен правительством в парламент 17 октября, что означает, что для ознакомления с ним фракции имели всего лишь два полных рабочих дня", - говорится в заявлении Республиканской партии, распространенном в понедельник.
Согласно заявлению, проект был в спешном порядке представлен в парламент и в Венецианскую комиссию.
"Венецианская комиссия не имела возможности провести обсуждения и предоставить заключение. Впервые комиссия была лишена возможности представить свою позицию и ожиданий изменений на основе своих предложений. Нет также мнения БДИПЧ ОБСЕ. Поспешность правительства лишает политические партии возможности подготовиться к выборам, пересмотреть свою стратегию. Такой подход противоречит международным стандартам. Республиканская партия выступает против предложенного проекта", - отмечается в заявлении.
Со своей стороны партия "Дашнакцутюн" заявила, что приняла решение участвовать во внеочередных парламентских выборах, но против их проведения в декабре без внесения полноценных поправок в Избирательный кодекс.
"Партия приняла решение участвовать во внеочередных выборах в парламент. "Дашнакцутюн" считает недопустимым проведение поспешных выборов в декабре без необходимых и полноценных законодательных изменений", - говорится в распространенном в понедельник заявлении партии.
В "Дашнакцутюн" отметили, что зафиксированные в программе правительства гарантии свободных, справедливых и конкурентных выборов обеспечены не полноценно.
Правительственными поправками предлагается отменить рейтинговую систему выборов, снизить проходной порог для партий - с 5% до 4%, а для партийных блоков - с 7% до 6%. В парламенте Армении должна быть гарантирована представленность минимум четырех политических сил вместо прежних трех, причем четвертая сила может пройти в парламент, если наберет 2% голосов.
Кроме того, согласно предложениям, в новом парламенте Армении минимум 30% вместо прежних 25% парламентариев должны быть женщины.
Парламент Армении в понедельник, по предложению правительства, обсуждает изменения в Избирательный кодекс на внеочередном заседании.
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