Тело убитого в консульстве в Стамбуле журналиста еще не нашли - Эрдоган

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, погибшего в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, еще не нашли, рассказал во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чье выступление транслировали западные телеканалы.

"Тело Дж.Хашкаджи все еще не найдено", - сказал президент, выступая в парламенте Турции.

"Все информация, улики указывают на то, что убийство Джамаля Хашкаджи было диким и жестоким", - отметил Р.Т.Эрдоган.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ Саудовской Аравии 20 октября, ссылаясь на заявление генпрокурора страны, сообщили, что Дж.Хашкаджи погиб после драки, возникшей с сотрудниками генконсульства. В рамках расследования уже задержаны 18 человек. Власти Саудовской Аравии заявляют, что хотят установить правду и привлечь виновных к ответственности.