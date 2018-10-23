Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9474 RUR   0.026 GBR   2.2029 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 17° 23° 25 Окт 14° 27° 26 Окт 11° 16°

СНГ 23.10.2018 16:20

Узбекистан и США на форуме в Ташкенте подписали соглашения на $2,55 млрд

Двенадцать соглашений и меморандумов на общую сумму $2,55 млрд были подписаны в ходе узбекско-американского бизнес-форума в Ташкенте, сообщает во вторник корреспондент "Интерфакса".

В частности, в рамках форума компания Air Products и АО "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о реализации перспективных проектов в области глубокой переработки газов стоимостью $2 млрд.

Узбекская BMB Trade и американская Silver leaf подписали соглашение о создании текстильного кластера в Джизакской области стоимостью $350 млн.

Американская United Investment Healthcare Group подписала договор на доверительное управление государственной долей в уставном капитале крупнейшего фармацевтического ритейлера в Узбекистане - АК "Дори-Дармон".

В форуме, организованном Госкомитетом по инвестициям Узбекистана и Американо-узбекской торговой палатой (АУТП), приняли участие около 100 представителей более 30 американских компаний и организаций.

Вице-премьер Узбекистана - председатель Госкомитетом по инвестициям Сухроб Холмурадов, выступая на форуме, обратил внимания на новые условия работы в стране и призвал к активности представителей американского бизнеса.

"Призываю руководителей американских компаний посмотреть на Узбекистан по-новому и определить для себя проекты, имеющие большой экономический потенциал", - сказал С.Холмурадов.

Вице-премьер Узбекистана предложил компаниям из США инвестировать в химическую и нефтехимическую промышленности, геологоразведку, производство строительных материалов, развитие агропромышленного комплекса, а также инфраструктуру туризма.

В свою очередь, председатель Американо-Узбекской торговой палатой Кэролин Лэмм обратила внимание на растущее число членов этой организации.

"За последние годы число американских участников АУТП увеличилось с 11 до 37 компаний - это свидетельство эффективности и доверия к ее работе", - сказала К.Лэмм.

По данным АУТП, за последний год стороны подписали соглашения и контракты на сумму более $9,5 млрд в различных секторах экономики и торговли. В том числе в ходе визита в США в мае президента Узбекистана Шавката Мирзиеева документы по инвестиционным проектам и торговым контрактам на сумму около $5 млрд.

По данным Госкомитета по инвестициям Узбекистана, общий объем американских вложений и кредитов, привлеченных в экономику республики за последние десять лет, составил более $1 млрд. Торговый оборот между двумя странами за девять месяцев 2018 года увеличился почти в два раза - до $332 млн.

В настоящее время в республике работают 210 предприятий с участием компаний США, в том числе с начала этого года создано 25 предприятий с привлечением американского капитала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ФОРУМ, СОГЛАШЕНИЯ


Похожие новости


Трамп в послании Мирзиееву отметил значительные реформы в Узбекистане Трамп и Мирзиеев договорились искать пути для расширения экономического сотрудничества между США и Узбекистаном Трамп одобрил реформы Узбекистана в сфере защиты прав человека - СМИ Президент Узбекистана пообещал Трампу поддерживать транзит грузов в Афганистан В ходе визита президента Узбекистана в США ожидается подписание соглашений на $8,5 млрд Президент Узбекистана посетит с официальным визитом США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]