Наследный принц Саудовской Аравии отсутствовал на открытии экономического форума в Эр-Рияде - СМИ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, чье имя часто упоминается в связи с нашумевшим убийством журналиста в Турции, не присутствовал на открытии форума Future Investment Initiative, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Принц Мухаммед не присутствовал на начале конференции. Международное давление против него растет, а критики подозревают его в заказе убийства Хашкаджи или как минимум в том, что он знал о нем", - пишет агентство.
Оно отмечает, что форум - "детище" наследного принца, "направленное на привлечение иностранных инвестиций в королевство, чтобы помочь в создании крайне необходимых рабочих мест".
В прошлом году принц выступал на форуме.
Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех на форуме поприветствовал приехавших партнеров.
"Те партнеры, которые сегодня с нами сегодня продолжают путешествие... поймут, насколько привержено королевство своим партнерам, которые придерживаются выбранного курса", - сказал министр.
Саудовская Аравия, несмотря на инцидент с журналистом, продолжит реализацию стратегии-2030, предусматривающей постепенный отход экономики страны от нефтяной зависимости, сообщил Х.Аль-Фалех.
"Мы знаем, что эти дни являются печальными для нашей страны, в которой мы переживаем кризис, и с этим болезненным случаем, произошедшим в Турции. Я не могу оправдать никого. Граждане обеспокоены произошедшим", - сказал он.
Во вторник, несмотря на то, что на форум не приехали многие ключевые бизнесмены из США и других стран Запада, с партнерами из России и Азии были подписаны сделки на $50 млрд, отмечает агентство.
"Я думаю, что эта конференция откроет пути для азиатских и российских инвестиций в саудовскую экономику вне зависимости от того, будет ли решен кризис", - отметил глава подразделения Ближнего Востока и Северной Африки Eurasia Group Айхам Камел.
Сайт форума в понедельник взломали неизвестные хакеры. По данным издания "Бизнесинсайдер" они разместили на главной странице сайта картинку, изображающую наследного принца Саудовской Аравии с окровавленной саблей, стоящего за склоненным на колени Дж.Хашкаджи.
Под изображением хакеры поместили подпись, призывающую к применению санкций в отношении властей Саудовской Аравии, "которые следует привлечь к ответственности за варварские и бесчеловечные действия, такие как убийство собственного гражданина Джамаля Хашкаджи и тысяч невинных людей в Йемене".
В тот же день нормальный вид сайта восстановили, однако проблемы с его работой наблюдались и во вторник.
Форум, известный как "Давос в пустыне", проходит в столице Саудовской Аравии 23-25 октября и должен был собрать представительный состав участников. Однако многие из них в последние недели отказались от поездки в Эр-Рияд на фоне исчезновения журналиста Дж.Хашкаджи.
О своем отказе участвовать в форуме, в частности, объявили министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, главный исполнительный директор банка JP Morgan Джейми Даймон и председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд. 20 октября свою поездку в Саудовскую Аравию, назначенную на дни проведения форума, отложила глава МВФ Кристин Лагард.
Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания The Washington Post, исчез 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в понедельник в парламенте, заявил, что смерть журналиста была спланированным убийством.
Форум Future Investment Initiative проходит по инициативе и под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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