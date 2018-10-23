В Азербайджане продлили сроки ареста 3 обвиняемых в беспорядках в Гяндже

Насиминский районный суд Баку продлил во вторник сроки ареста трем обвиняемым по уголовному делу в связи с покушением на экс-главу Исполнительной власти города Гянджа и организации беспорядков в Гяндже в июле текущего года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в суде.

"Суд принял решение о продлении еще на 4 месяца срока содержания под арестом подследственных Юниса Сафарова, Джейхуна и Айдына Гурбановых", - отметили в суде.

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.