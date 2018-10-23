Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9474 RUR   0.026 GBR   2.2029 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 17° 23° 25 Окт 14° 27° 26 Окт 11° 16°

Внутренняя политика 23.10.2018 18:13

В Азербайджане продлили сроки ареста 3 обвиняемых в беспорядках в Гяндже

Насиминский районный суд Баку продлил во вторник сроки ареста трем обвиняемым по уголовному делу в связи с покушением на экс-главу Исполнительной власти города Гянджа и организации беспорядков в Гяндже в июле текущего года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в суде.

"Суд принял решение о продлении еще на 4 месяца срока содержания под арестом подследственных Юниса Сафарова, Джейхуна и Айдына Гурбановых", - отметили в суде.

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа были убиты два офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

Ранее Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов сообщил, что в рамках уголовного дела по событиям в Гяндже, связанным с покушением на Э.Велиева и нарушения общественного порядка арестованы 77 человек, еще 11 объявлены в розыск. По его словам, уже установлено местонахождение ряда лиц, объявленных в розыск по этим событиям, в настоящее время ведется работа по их экстрадиции в Азербайджан.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЯНДЖА, БЕСПОРЯДКИ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи В Азербайджане задержали еще 8 и ликвидировали 1 человека по делу о покушении на мэра Гянджи Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов на продолжение строительства здания Госфилармонии Гянджи Президент Азербайджана принял участие в открытии военного городка в Гяндже Президент Азербайджана ознакомился с ходом строительства гянджинской филармонии Президент Азербайджана ознакомился с работой «Гянджинского автомобильного завода»

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]