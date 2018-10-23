В Азербайджане продлили сроки ареста 3 обвиняемых в беспорядках в Гяндже

Насиминский районный суд Баку продлил во вторник сроки ареста трем обвиняемым по уголовному делу в связи с покушением на экс-главу Исполнительной власти города Гянджа и организации беспорядков в Гяндже в июле текущего года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в суде.
"Суд принял решение о продлении еще на 4 месяца срока содержания под арестом подследственных Юниса Сафарова, Джейхуна и Айдына Гурбановых", - отметили в суде.
Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.
Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа были убиты два офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.
Ранее Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов сообщил, что в рамках уголовного дела по событиям в Гяндже, связанным с покушением на Э.Велиева и нарушения общественного порядка арестованы 77 человек, еще 11 объявлены в розыск. По его словам, уже установлено местонахождение ряда лиц, объявленных в розыск по этим событиям, в настоящее время ведется работа по их экстрадиции в Азербайджан.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»