Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7965 RUR   0.018 GBR   2.0635 TRY   0.0603

Цена на нефть

26.10 $/bbl +/- WTI 83.21 -2.18 Brent 87.93 -2.20

Происшествия 28.10.2023 20:55

В Волгограде экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс Москва - Гянджа

Самолет, выполнявший рейс Москва - Гянджа, был вынужден приземлиться в аэропорту Волгограда.

Согласно сообщениям российских СМИ, на борту лайнера, направлявшегося в Азербайджан, стало плохо одному из пассажиров. Командир корабля запросил посадку в Волгограде и самолет приземлился в 14.00 по местному времени в волгоградском аэропорту.

Отмечается, что к моменту приземления самолета в воздушную гавань прибыла машина скорой помощи. На борту потерял сознание 29-летний мужчина. Анестезиолого-реанимационная бригада оказала помощь пассажиру в салоне воздушного судна.

"Далее больного госпитализировали в больницу N25 Волгограда. По информации медорганизации, пациент после обследования направлен на амбулаторное лечение", - отметили в Службе скорой медицинской помощи Волгоградской области.

С рейса пассажир был снят. Самолет вылетел из Волгограда в Азербайджан в 16.37 по Баку.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЛГОГРАД, САМОЛЕТ, МОСКВА, ГЯНДЖА


Похожие новости


МИД Азербайджана осудил теракты в Волгограде

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az