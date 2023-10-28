В Волгограде экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс Москва - Гянджа

Самолет, выполнявший рейс Москва - Гянджа, был вынужден приземлиться в аэропорту Волгограда.
Согласно сообщениям российских СМИ, на борту лайнера, направлявшегося в Азербайджан, стало плохо одному из пассажиров. Командир корабля запросил посадку в Волгограде и самолет приземлился в 14.00 по местному времени в волгоградском аэропорту.
Отмечается, что к моменту приземления самолета в воздушную гавань прибыла машина скорой помощи. На борту потерял сознание 29-летний мужчина. Анестезиолого-реанимационная бригада оказала помощь пассажиру в салоне воздушного судна.
"Далее больного госпитализировали в больницу N25 Волгограда. По информации медорганизации, пациент после обследования направлен на амбулаторное лечение", - отметили в Службе скорой медицинской помощи Волгоградской области.
С рейса пассажир был снят. Самолет вылетел из Волгограда в Азербайджан в 16.37 по Баку.
В.Алиев
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