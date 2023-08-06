Третьи Игры стран СНГ пройдут в Гяндже

Гянджа примет третьи Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ), заявила журналистам заместитель министра молодёжи и спорта Азербайджана Мариана Василева, слова которой приводят российские СМИ.

"Третьи Игры стран СНГ пройдут в городе Гянджа - это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах", - заявила Василева, добавив, что формат мероприятия будет обсуждаться в совете.

По её мнению, акцент будет сделан на основные олимпийские виды спорта и традиционные неолимпийские для всех государств.

III Игры стран СНГ планируется провести в 2025 году.

В.Алиев