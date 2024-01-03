Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
"Миссию наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджана возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Его кандидатура согласована решением Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению правительства Азербайджана, ее работа "будет строиться на принципах политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства, строго в соответствии с национальным законодательством".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов в стране.
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