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СНГ 03.01.2024 15:51

Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджана

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджана, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Миссию наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджана возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Его кандидатура согласована решением Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению правительства Азербайджана, ее работа "будет строиться на принципах политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства, строго в соответствии с национальным законодательством".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов в стране.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СНГ, ВЫБОРЫ


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