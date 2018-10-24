Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9496 RUR   0.026 GBR   2.2077 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 23° Завтра 16° 26° 26 Окт 11° 17° 27 Окт 11° 17°

Регион 24.10.2018 13:53

Турция проследит, чтобы убийцы Хашкаджи не ушли от правосудия - Эрдоган

Турция намерена убедиться в том, что организаторы и исполнители убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле не смогут избежать правосудия, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы полны решимости не позволить убийце и тем, кто несет за это (убийство - ИФ) ответственность, от того человека, который отдал распоряжение, до того, кто непосредственно совершил убийство, скрыться и избежать правосудия", - заявил он, выступая в Анкаре.

Ранее сообщалось, что турецкие разведслужбы предоставили главе ЦРУ Джине Хаспел улики по расследованию гибели Дж.Хашкаджи.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Расследованию убийства саудовского журналиста в консульстве в Стамбуле не должен мешать дипломатический иммунитет - Эрдоган Тело убитого в консульстве в Стамбуле журналиста еще не нашли - Эрдоган Президент Турции предлагает судить в Стамбуле ответственных за убийство Хашкаджи Убийство Хашкаджи в Стамбуле было заранее спланировано - президент Турции Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию для участия в вводе в строй НПЗ STAR Эрдоган предупреждает Молдавию о попытках "турецких террористов" проникнуть в ее госструктуры

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]