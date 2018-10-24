Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9496 RUR   0.026 GBR   2.2077 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 27° 27 Окт 11° 17° 28 Окт 11° 17°

Дальнее зарубежье 24.10.2018 20:00

Королева Елизавета II впервые высказалась о Brexit, отметив прочность союза Британии с Европой

Королева Великобритании Елизавета II впервые публично высказала мнение о предстоящем выходе Великобритании из ЕС, отметив прочность союза ЕС и Великобритании, передает в среду телеканал "Скай ньюс".

"Мы стоим перед новыми партнерскими отношениями с Европой, и нашим важнейшим активом являются наши общие ценности и обязательства, и они показывают, что даже несмотря на изменения, наш длительный союз остается прочным, и как новаторы, торговые партнеры и интернационалисты мы с уверенностью смотрим в будущее", - сказала королева на банкете в Букингемском дворце.

Торжественное мероприятие было организовано в королевском дворце в честь визита короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы.

На приеме присутствовали 150 гостей, среди них принц Уильям и его супруга Кейт, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Традиционно королева не высказывает свою позицию по вопросам, касающимся политики. После решения Великобритании о выходе из ЕС СМИ неоднократно пытались выяснить мнение королевы по этой теме. Так, после визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, журналист Пирс Морган спросил президента, обсуждали ли они Brexit. Д.Трамп тогда ответил, что королева считает Brexit "сложным вопросом".

Еще до проведения референдума таблоид "Сан" писал, что королева выступает за Brexit и считает, что ЕС "двигается в неверном направлении". В Букингемском дворце тогда заявили, что утверждения газеты вводят в заблуждение.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС, однако Британия и Евросоюз до сих пор не могут достичь соглашения об условиях Brexit.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, BREXIT, МНЕНИЕ


Похожие новости


Мужа королевы Великобритании Елизаветы II выписали из больницы Муж королевы Великобритании Елизаветы II отправлен в больницу Британская королева отметит 91-й день рождения в кругу семьи Елизавета II одобрила закон о Brexit Елизавета II отмечает 65-летие своего правления Британский премьер Кэмерон встречается с королевой Елизаветой II - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]