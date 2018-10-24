Королева Елизавета II впервые высказалась о Brexit, отметив прочность союза Британии с Европой

Королева Великобритании Елизавета II впервые публично высказала мнение о предстоящем выходе Великобритании из ЕС, отметив прочность союза ЕС и Великобритании, передает в среду телеканал "Скай ньюс".

"Мы стоим перед новыми партнерскими отношениями с Европой, и нашим важнейшим активом являются наши общие ценности и обязательства, и они показывают, что даже несмотря на изменения, наш длительный союз остается прочным, и как новаторы, торговые партнеры и интернационалисты мы с уверенностью смотрим в будущее", - сказала королева на банкете в Букингемском дворце.

Торжественное мероприятие было организовано в королевском дворце в честь визита короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы.

На приеме присутствовали 150 гостей, среди них принц Уильям и его супруга Кейт, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Традиционно королева не высказывает свою позицию по вопросам, касающимся политики. После решения Великобритании о выходе из ЕС СМИ неоднократно пытались выяснить мнение королевы по этой теме. Так, после визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, журналист Пирс Морган спросил президента, обсуждали ли они Brexit. Д.Трамп тогда ответил, что королева считает Brexit "сложным вопросом".

Еще до проведения референдума таблоид "Сан" писал, что королева выступает за Brexit и считает, что ЕС "двигается в неверном направлении". В Букингемском дворце тогда заявили, что утверждения газеты вводят в заблуждение.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС, однако Британия и Евросоюз до сих пор не могут достичь соглашения об условиях Brexit.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.