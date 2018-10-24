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Финансы 24.10.2018 16:10

АБР рассчитывает в I полугодии 2019г утвердить новую стратегию по Азербайджану до 2024г

Азиатский банк развития (АБР) планирует в первом полугодии 2019 году утвердить новую пятилетнюю стратегию по Азербайджану.

«Пятилетнюю стратегию на 2019-2023гг – ИФ) по стране мы планируем принять в первой половине 2019 года», - сказал вице-президент АБР Венчай Жанг на пресс-конференции в Баку в среду.

По его словам, АБР в настоящее время проводит исследование с целью определение сфер и областей экономики Азербайджана, нуждающихся в поддержке и развитии.

В.Жанг подчеркнул, что АБР в настоящее время ведем обсуждения с правительством Азербайджана по выделению второго транша (в рамках программы мультитраншевого финансирования для Азербайджана на сумму $750 млн для модернизации распределительных сетей республики). «Это очень важный проект, который необходим для развития энергетической сферы. Этот проект позволит повысить устойчивость энергосистемы Азербайджана», - добавил он.

Как сообщалось, в мае 2015 года правительство Азербайджана и АБР подписали меморандум о взаимопонимании для реализации инвестиционной программы по улучшению электрораспределительной сети страны на общую сумму в $1 млрд. Согласно меморандуму, АБР предоставит мультитраншевое финансирование в размере $750 млн, правительство Азербайджана - $250 млн. Кредит банка будет выделен тремя траншами по $250 млн каждый. Первый транш охватит инвестиционную деятельность с середины 2016 года и до конца 2018 года.

Средства кредита будут направлены на реабилитацию распределительных сетей, подстанций и ЛЭП, установку современных, интеллектуальных счетчиков с защитой от взлома по всей стране, а также на обучение и другие виды поддержки деятельности по улучшению финансового управления и операционной эффективности ОАО «Азеришыг».

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АБР, СТРАТЕГИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]