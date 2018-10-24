АБР рассчитывает в I полугодии 2019г утвердить новую стратегию по Азербайджану до 2024г

Азиатский банк развития (АБР) планирует в первом полугодии 2019 году утвердить новую пятилетнюю стратегию по Азербайджану.
«Пятилетнюю стратегию на 2019-2023гг – ИФ) по стране мы планируем принять в первой половине 2019 года», - сказал вице-президент АБР Венчай Жанг на пресс-конференции в Баку в среду.
По его словам, АБР в настоящее время проводит исследование с целью определение сфер и областей экономики Азербайджана, нуждающихся в поддержке и развитии.
В.Жанг подчеркнул, что АБР в настоящее время ведем обсуждения с правительством Азербайджана по выделению второго транша (в рамках программы мультитраншевого финансирования для Азербайджана на сумму $750 млн для модернизации распределительных сетей республики). «Это очень важный проект, который необходим для развития энергетической сферы. Этот проект позволит повысить устойчивость энергосистемы Азербайджана», - добавил он.
Как сообщалось, в мае 2015 года правительство Азербайджана и АБР подписали меморандум о взаимопонимании для реализации инвестиционной программы по улучшению электрораспределительной сети страны на общую сумму в $1 млрд. Согласно меморандуму, АБР предоставит мультитраншевое финансирование в размере $750 млн, правительство Азербайджана - $250 млн. Кредит банка будет выделен тремя траншами по $250 млн каждый. Первый транш охватит инвестиционную деятельность с середины 2016 года и до конца 2018 года.
Средства кредита будут направлены на реабилитацию распределительных сетей, подстанций и ЛЭП, установку современных, интеллектуальных счетчиков с защитой от взлома по всей стране, а также на обучение и другие виды поддержки деятельности по улучшению финансового управления и операционной эффективности ОАО «Азеришыг».
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев отмечает высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере энергетики, благодарен за поддержку Вашингтоном проекта ЮГК
Баку надеется на практические результаты от деятельности посредников по Карабаху – президент Алиев
Переговоры с президентом Алиевым были плодотворными – Болтон
ГААД получит 13,3 млн манатов на строительство автодороги в Дашкесанском районе
Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в сфере туризма
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
В Париже примут меры в отношении Саудовской Аравии, если будет доказана ответственность Эр-Рияда за убийство журналиста
Королева Елизавета II впервые высказалась о Brexit, отметив прочность союза Британии с Европой
Власти США заявляют о готовности к кибератакам в день промежуточных выборов в Конгресс
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell вручила первое в мире мобильное резидентство во время международной конференции «Цифровой торговый хаб Азербайджана»
Caspian European Club проведет очередной мотивационный тренинг для студентов
ВТБ (Азербайджан) снизил тарифы на банковские операции в онлайн режиме
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»